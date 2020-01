O segredo para a felicidade está nas semanas de quatro dias de trabalho? A Finlândia acredita que sim

A redução do horário de trabalho pode aumentar a produtividade e reduzir as emissões de carbono. A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, 34 anos, anunciou que quer introduzir a semana de quatro dias de trabalho e seis horas diárias. Actualmente, naquele estado do norte da Europa a semana laboral é de 40 horas.

Vários estudos apontam que se se reduzir a duração da semana de trabalho a produtividade aumenta. Por exemplo, na Suécia esta medida já é usada desde 2015, recorda o Jornal de Negócios; também no Reino Unido há empresas que já adoptaram a medida. Em Agosto, a Microsoft no Japão testou a semana de quatro dias e a produtividade cresceu cerca de 40%. Na Austrália, em Melbourne, uma empresa descobriu que um dia de trabalho de seis horas obrigava os funcionários a eliminar actividades improdutivas, como enviar e-mails inúteis ou participar em reuniões intermináveis, enumera o Guardian.

Mas a felicidade também pode crescer, com mais tempo livre para o próprio trabalhador e para a sua família. É esse o argumento de Sanna Marin. “Acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com as suas famílias, entes queridos, com hobbies ou outros aspectos da vida, como a cultura”, defende citada pelo Daily Mail. “Este poderia ser o próximo passo para nós na nossa vida profissional”, acrescenta a chefe do governo de coligação de esquerda.

Um estudo feito na Suécia, na cidade de Gothenberg, onde os enfermeiros passaram a trabalhar seis horas diárias, concluiu-se que se tornaram profissionais mais saudáveis e felizes. Na Nova Zelândia, em 2018, uma empresa aplicou o modelo de quatro dias de trabalho durante dois meses e os trabalhadores confessaram sentir-se melhor, argumentando que se conseguiam concentrar mais facilmente no trabalho; os seus níveis de stress desceram 7%.

A medida pode ainda ser boa para o ambiente. É que uma semana mais curta pode ser sinónimo de menos produção de emissões de carbono, na utilização dos transportes, por exemplo; ou até na utilização de menos plástico, o das embalagens de comida.