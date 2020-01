Os alertas e recados de Joaquin Phoenix, Patricia Arquette e Michelle Williams nos Globos de Ouro

Os actores Joaquin Phoenix, Patricia Arquette e Michelle Williams aproveitaram os discursos de vitória nos Globos de Ouro, esta madrugada em Los Angeles, para passarem mensagens políticas e apelarem ao voto nas presidenciais de 2020.

Phoenix venceu a estatueta de Melhor Actor pelo desempenho em Joker, filme de Todd Phillips, e quando subiu ao palco do Beverly Hilton usou o seu discurso para chamar todas as pessoas à acção na crise climática. “É simpático as pessoas enviarem os seus sentimentos à Austrália, mas temos de fazer melhor que isso”, declarou o actor, conhecido pelo activismo vegan, depois de vários premiados terem referido os fogos catastróficos que consomem aquele país.

Mais A carregar...

“É bom votar, mas às vezes temos de tomar as rédeas”, disse Phoenix, criticando as celebridades que apanham “jactos privados para irem a Palm Springs”. O actor elogiou a decisão da Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood, que organiza os Globos de Ouro, de apresentar um menu vegano na cerimónia, “reconhecendo a ligação entre a produção de animais e as alterações climáticas”.

A crise na Austrália foi referenciada por várias celebridades e motivou a ausência de Russell Crowe, que venceu o Globo de Ouro para Melhor Actor em Série Limitada ou Filme para Televisão por “The Loudest Voice” (Showtime). O actor escreveu um discurso de vitória, lido em palco por Jennifer Aniston, no qual disse que os fogos são resultado das alterações climáticas e é necessário “agir com base na ciência” e mudar para energias renováveis.

As mensagens políticas da cerimónia, apresentada por Ricky Gervais, foram além dos incêndios e tocaram também nas tensões entre os EUA e o Irão e nas presidenciais de 2020. Patricia Arquette, conhecida pelos discursos de vitória apaixonados, venceu o Globo de Melhor Actriz Secundária em Série ou Filme para Televisão por “The Act” e apareceu de óculos escuros a criticar a actual situação com o Irão.

“Não vamos olhar para trás para esta noite... nos livros de história vamos ver um país à beira da guerra”, disse, mencionando que o presidente dos Estados Unidos usou o Twitter para ameaçar o bombardeamento de 52 alvos iranianos. “Jovens a arriscar as suas vidas em viagem pelo mundo, pessoas sem saberem se vão cair bombas nas suas cabeças. E o continente da Austrália em chamas”, acrescentou. A actriz terminou o discurso apelando ao voto, o mesmo que Michelle Williams tinha feito um pouco antes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Actriz em Série Limitada ou Filme para Televisão, por “Fosse/Verdon” (FX), Williams alongou-se num discurso em defesa do direito das mulheres à interrupção voluntária da gravidez e a outras escolhas de autodeterminação. “Como mulheres e raparigas, há coisas que podem acontecer aos nossos corpos que não são nossa escolha”, disse Michelle Williams, que está grávida, afirmando que não teria chegado àquele patamar se não tivesse podido escolher “quando ter filhos e com quem”.

Williams apelou às mulheres que “votem de acordo com o interesse próprio”, algo que “os homens têm feito” desde há muito. “É por isso que o mundo se parece tanto com eles”, disse. “Vamos fazer com que se pareça mais connosco”, apelou.