Lisboa planta 20 mil árvores num só dia e convida a participar

Na sexta-feira decorre a abertura oficial da Lisboa Capital Verde Europeia 2020: será no Parque Eduardo VII a partir das 15h. Logo no dia seguinte, a câmara municipal abre o convite a todos os que queiram plantar uma árvore na cidade.

No sábado, 12 de Janeiro, confirmou a autarquia, serão plantadas 20 mil árvores em quatro locais distintos. A zona onde vão “chover” mais sementes será o Parque Urbano do Vale da Montanha (Areeiro/Marvila): nada menos que nove mil árvores serão plantadas.

Já o Parque Urbano do Vale da Ameixoeira (Santa Clara) irá receber seis mil árvores, enquanto o Parque Urbano do Rio Seco (no Alto da Ajuda) ficará com mais quatro mil.

Para o Corredor Verde de Monsanto está prevista a plantação de mil árvores.

“Participe na maior plantação de árvores de sempre na cidade” é o convite da Câmara Municipal de Lisboa. Qualquer pessoa poderá participar, bastando para tal inscrever-se no site oficial.

A participação é gratuita e as operações deverão começar às 9h30.

Na apresentação da programação da Lisboa Capital Verde Europeia 2020, em Novembro, a autarquia avançava que até ao final do ano (e começando a contar desde 2017), a cidade deveria somar mais cem mil árvores.