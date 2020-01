O navio-escola Sagres vai de saída, adeus ao cais de Santa Apolónia

A partida do navio-escola Sagres para a viagem de circum-navegação que repetirá a odisseia de Fernão de Magalhães, a primeira viagem de circum-navegação do mundo, iniciada em 1519, foi dada este domingo do Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia em Lisboa.

Centenas de pessoas marcaram presença para o adeus, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vários elementos do Governo. A bordo, seguem 142 elementos, 50 instruendos da Aporvela - Associação Portuguesa do Treino de Vela e dois investigadores do projecto SAIL, dedicados a "um estudo pioneiro da electricidade atmosférica no ambiente marinho e dos efeitos das alterações climáticas”, além de alguns "turistas".

“É a viagem maior em duração e em distância dos 82 anos de história do navio, e vai ter também a maior tirada da história do navio, que serão 32 dias a navegar, entre o Taiti e Punta Arenas”, destacava na apresentação da viagem o comandante do navio-escola, Maurício Camilo.

Ao longo da viagem, o navio-escola Sagres irá passar por 22 portos de 19 países diferentes, incluindo-se a participação nas comemorações da Descoberta do Estreito de Magalhães, em Punta Arenas (Chile).

A primeira paragem será em Tenerife, com chegada prevista a 10 de Janeiro, seguindo-se a cidade da Praia, em Cabo Verde, a 19, e, depois de três semanas a cruzar o Atlântico, chegará ao Rio de Janeiro. Mas a agenda inclui ainda Uruguai, Argentina, África do Sul, Moçambique, Maurícias, Singapura, Indonésia, Timor-Leste (onde estará a 10 de Junho), Filipinas, China, Japão (para a entrega da bandeira portuguesa à delegação de Portugal nos Jogos Olímpicos), EUA, Taiti, Chile, Perú, Colômbia e, por fim, Ponta Delgada e Lisboa – aos Açores deverá chegar a 30 de Dezembro e a Lisboa a 10 de Janeiro de 2021.