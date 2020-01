Estaleiros Navais de Peniche internacionalizam-se e abrem unidade em Angola

Os Estaleiros Navais de Peniche estão a construir uma unidade industrial no Lobito vocacionada para o fabrico de lanchas de pesca em materiais compósitos que visam substituir as pirogas e as embarcações em madeira dos pescadores da região. O projecto, no valor de 800 mil euros, vai criar no Lobito entre 40 a 50 postos de trabalho, de acordo com Jorge Brandão, administrador dos Estaleiros Navais de Peniche.

