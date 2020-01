Sunderland e Terranova são os novos líderes do Dakar

O britânico Sam Sunderland, em motos, e o argentino Orlando Terranova, nos carros, são os novos líderes do Rali Dakar, após a segunda etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, os 393 quilómetros entre Al Wajh a Neom.

Nas motos, Ross Branch (KTM), natural do Botsuana, foi o vencedor da tirada, conseguindo o primeiro triunfo naquela que é a sua segunda participação na prova, enquanto, nos automóveis, triunfou o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota).

O “Ferrari de Kalahari”, como é conhecido Branch, gastou 3h39m10s a percorrer a especial e bateu o novo líder da categoria, o britânico Sam Sunderland (KTM), por 1m24s, e o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) por 2m21s.

Paulo Gonçalves (Hero), na 12.ª posição, foi o melhor português, a 9m32s do vencedor do dia e ocupa a 14.ª posição da geral, a 13m10s no novo líder da geral.

António Maio (Yamaha) foi 19.º, a 19m30s do vencedor, e ocupa idêntica posição na classificação, a 37m39s do comandante. Sebastian Bühler (Hero), que hoje foi 21.º, está em 25.º e Mário Patrão (KTM) voltou a ser 41.º e é 39.º.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), que no domingo foi forçado a desistir na primeira etapa fruto de uma avaria mecânica, regressou hoje usando o “joker” que os pilotos têm à disposição e foi 44.º, apesar de já não poder aspirar a um resultado na geral, tendo partido da última posição, enquanto Fausto Mota foi 46.º.

Nos automóveis, o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota) foi o mais rápido do dia, numa tirada em que alguns dos principais concorrentes perderam tempo com a navegação.

O vencedor de 2009 gastou 3h37m20s, deixando o argentino Orlando Terranova (Mini) a 3m57s e Khalid Al-Khassimi (Peugeot), natural de Abu Dhabi, em terceiro, a 5m42s, depois de ter liderado grande parte da etapa desta segunda-feira.

O francês Stéphane Peterhansel (Mini), navegado pelo português Paulo Fiúza, perdeu 22m15s, sobretudo no início da etapa, terminando em 12.º.

Ricardo Porém (Bogward) foi 17.º, a 28m16s do vencedor.

Com estes resultados, Orlando Terranova é o novo comandante dos automóveis, com 4m43s de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Mini) e 6m07s em relação ao qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Peterhansel é agora oitavo, a 13m17s do líder, e Ricardo Porém 17.º, a 56m22s.

O espanhol Fernando Alonso (Toyota), duas vezes campeão mundial de Fórmula 1, partiu uma das rodas do seu Toyota e perdeu 2h34m38s, terminando em 63.º.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos SSV, o chileno Lopez Contardo (Can Am) bateu o zimbabueano Conrad Rautembach (PH Sport), navegado pelo português Pedro Bianchi Prata, por 11m48s.

Na geral, Lopez Contardo lidera, enquanto Rautembach é sexto.

Na terça-feira, disputa-se a terceira etapa, em redor de Neom, com 504 quilómetros, 427 deles cronometrados.