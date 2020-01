Sérvia garante presença em Sydney

A Sérvia foi a segunda selecção a garantir a passagem à fase final da ATP Cup, que decorrerá em Sydney, entre 9 e 12 de Janeiro. O primeiro lugar no Grupo A ficou assegurado na segunda jornada, com a vitória sobre a França. Com o apuramento da Austrália na véspera, ficam ainda seis lugares por preencher.

Os franceses até começaram melhor em Brisbane, com Benoit Paire (24.º) a derrotar Dusan Lajovic (34.º), por 6-2, 6-7 (6/8) e 6-4. A seguir, Novak Djokovic venceu Gael Monfils (9.º) pela 16.ª vez em outros tantos duelos. O número dois do ranking anulou todos os nove break-points que enfrentou para se impor, por 6-3, 6-2. A seguir, Djokovic juntou-se a Viktor Troicki para obter o segundo e decisivo ponto, ao vencerem os campeões de Roland Garros de 2014 (e duas vezes finalistas em Wimbledon), Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, por 6-3, 6-7 (5/7), 10-3.

Neste Grupo A, a África do Sul passou para o segundo lugar, ao ganhar ao Chile, por 3-0. A vitória ficou confirmada nos singulares, com Lloyd Harris (99.º) a bater Nicolas Jarry (77.º), com um duplo 6-4, e Kevin Anderson (147.º) dominar Cristian Garin (33.º), por 6-0, 6-3.

Em Perth, a Espanha obteve a segunda vitória por 3-0, diante do Uruguai. Roberto Bautista Agut (10.º) começou por ganhar ao muito inexperiente Franco Rocadelli (1657.º), por 6-1, 6-2, seguido de Rafael Nadal que cedeu igualmente três jogos a Pablo Cuevas (45.º): 6-2, 6-1. O primeiro lugar do Grupo B e a qualificação automática para a fase final será decidido entre Espanha e Japão, que também conta com duas vitórias, novamente assegurada por Go Soeda (119.º) e Yoshihito Nishioka (72.º) nos singulares.

A Croácia ficou mais perto de se qualificar com a segunda vitória no Grupo E, diante da Polónia, mas só decidida nos pares. Marin Cilic (38.º) venceu Kacper Zuk (448.º), por 7-6 (10/8), 6-4, mas Hubert Hurkacz (37.º) igualou ao bater Borna Coric (28.º), com um duplo 6-2. No par, Ivan Dodig e Nikola Mektic estiveram muito sólidos para ultrapassar Hurkacz e Lukasz Kubot, por 6-2, 6-1.

A Áustria, derrotada anteriormente pela Croácia, manteve-se viva na prova, ao derrotar a Argentina. Dennis Novak (105.º) obteve a segunda melhor vitória da carreira (em termos de ranking do adversário), ao vencer Guido Pella (25.º), por 0-6, 6-4 e 6-4. Dominic Thiem (4.º) secundou-o ao impor-se a Diego Schwartzman (13.º), por 6-3, 7-6 (7/3). Oliver Marach e Jurgen Melzer estabeleceram o 3-0 final, ao baterem Maximo Gonzalez e Andres Molteni, por 6-2, 6-4.