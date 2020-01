Inter vence em Nápoles no “jogo das ofertas”

Quatro “ofertas” das defesas, quatro golos. Foi assim que se pintou o jogo grande da jornada 18 da Liga italiana, que terminou com vitória do Inter (1-3) em casa do Nápoles. Com o resultado desta segunda-feira, o Inter recuperou a liderança da Liga italiana, com os mesmos pontos da Juventus, enquanto os napolitanos perderam pontos para a Atalanta na luta europeia, ainda que as derrotas de rivais como o Parma, a Roma e o Cagliari tenham evitado perdas maiores na equipa agora treinada por Gattuso.

No San Paolo, tal como no jogo da Juventus, o primeiro golo nasceu de um erro individual. Aos 13’, Mário Rui fez um passe para o central Di Lorenzo, que escorregou. A bola sobrou para Lukaku que, começando antes do meio-campo, correu, correu, correu e, já à entrada da área, finalizou bem, de pé esquerdo, já depois de ter desperdiçado uma oportunidade de golo, logo os três minutos.

Entre os 25 e os 35 minutos houve muita animação. Aos 25’ foi invalidado um golo ao Nápoles, por falta de Callejón, aos 27’ Meret negou o golo a Vecino e voltou a fazê-lo aos 27’, desta feita a Lautaro Martínez.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aos 33’, o guarda-redes fez valer a velha máxima que diz que “no melhor pano cai a nódoa”. Depois de duas grandes defesas, Meret fez um enorme “frango” a um remate pouco complicado de Lukaku. E o Inter beneficiava de um justo 2-0, novamente fruto de um erro individual.

Aos 38’, a defesa do Inter parou, a pedir fora-de-jogo, e a bola caiu à frente de Callejón, ao segundo poste. Com espaço, o espanhol assistiu para o “encosto” de Milik, praticamente sem oposição dos adormecidos defensores milaneses. Três “ofertas” das defesas, três golos. E o pecúlio não ficou por aqui.

Aos 62’, numa fase em que o Nápoles até já tinha somado duas boas oportunidades, Vecino cruzou e o corte falhado de Manolas deixou Lautaro Martínez na cara do golo. O argentino não falhou e “matou” o jogo.