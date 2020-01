O clássico à lupa

Neste meu primeiro artigo do ano vou falar do também primeiro clássico do ano, o Sporting-FC Porto. Foi, como normalmente é, um jogo de grande mediatismo, com muita intensidade e com casos de jogo, que nesta partida em concreto, foram de uma maneira geral bem resolvidos, e isso muito por “culpa” do árbitro Jorge Sousa, que é de forma reconhecida e unânime um dos melhores da actualidade na gestão do jogo e nas tomadas de decisão.

Numa primeira constatação, começo por falar da nomeação por parte do Conselho de Arbitragem (CA), pois tendo havido nesta época apenas dois clássicos, ou melhor dizendo, dois jogos entre os “grandes” para o campeonato, ambos foram dirigidos pelo mesmo árbitro, o que nos remete para um problema da actual arbitragem, que é a escassez de “qualidade vs quantidade” do actual e de certa forma reduzido quadro de árbitros (21) de onde saem para os 306 jogos da I Liga os árbitros e vídeoárbitros (VAR).

Tem de ser uma prioridade para este CA que vai terminar o mandato neste ano (e que deduzo que vá continuar por mais um mandato), resolver esta questão de, em Portugal, na actualidade, e para os jogos da I Liga, só termos, invariavelmente, dois árbitros, o Jorge Sousa e o Artur Soares Dias.

É claro que estes são, efectivamente, os melhores e mais fiáveis, mas o leque tem de ser mais abrangente e para isso é preciso apostar muito forte na formação e ser mais criterioso ainda na qualidade dos que vão subindo e chegando ao futebol profissional. Mas, para que isso suceda, é preciso entender, de uma vez por todas, que tal só vai ser realmente possível quando os árbitros forem “verdadeiramente” profissionais.

Posto isto, vou começar por dizer que Jorge Sousa esteve irrepreensível no capitulo técnico e que, na parte disciplinar, no que diz respeito aos cartões amarelos exibidos, teve também num excelente plano. A única falha, na minha opinião, ocorreu ao minuto 31, quando Alex Telles, que dois minutos antes tinha sido advertido, voltou a reincidir numa acção que era merecedora de cartão amartelo, e que na ocasião conduziria à sua expulsão, pois sem bola e aquando de um lançamento de linha lateral, agarrou e puxou de forma deliberada Bruno Fernandes, num comportamento claramente antidesportivo. Como a bola não estava no local e porque o árbitro e o seu assistente estavam de olhos postos no executante do lançamento de linha lateral, esta infracção passou despercebida. Por outro lado, o VAR, de acordo como protocolo, não pode intervir nestes lances, pois como é sabido só nos cartões vermelhos directos o pode fazer - nos amarelos, mesmo que sejam os segundos, não pode.

Ao minuto 22, Bolasie cai na área portista em lance com Alex Telles. Para mim não houve infracção nem motivo para penálti. O jogador “azul e branco”, usa o ombro e o corpo para, em puro contacto físico, disputar a bola, da mesma forma que, ao minuto 50 e em sentido contrário, é Mathieu, na área “leonina”, que tendo a posição ganha, usa o corpo para, na disputa de bola com Marega, o impedir de a jogar, também aqui tudo legal e sem motivo para penálti.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao minuto 61, é Nakajima que cai na área “leonina”. Ele escorregou devido à velocidade que levava, indo chocar contra Coates, que estava parado e com a posição ganha. Neste caso esteve bem o árbitro em deixar prosseguir o lance, pois nem houve simulação na tentativa de ganhar um penálti, nem qualquer infracção por parte do defesa do Sporting que, inclusive, levantou os braços para mostrar claramente que estava parado e que não tocou ou rasteirou o seu adversário.

Também ao nível das áreas destaque para um cabeceamento “à queima” de uma bola que foi ao braço de Bolasie. Para além da distância “muito perto” e do desvio repentino que esse cabeceamento provocou na mudança de trajectória, fazendo com que a bola de forma inesperada fosse ao braço do jogador “leonino”, este também tinha o braço abaixo da linha do ombro no momento em que efectuou a sua impulsão, o que, de acordo com as alterações das leis de jogo para esta época, é uma das atenuantes para a não marcação da “mão”, ou seja bem o árbitro em não assinalar o possível penálti.

Finalmente, tivemos um bombeiro que foi tirar uma tocha com o jogo a decorrer entrando na área portista, sem autorização do árbitro e com a bola a ser disputada nessa zona, inclusivamente a ir à trave nesse lance. No limite, se um golo tivesse sido obtido nessa ocasião, poderia o árbitro invalidar o mesmo e recomeçar o jogo com bola ao solo se entendesse que ou a tocha a arder ou o fumo da mesma ou a entrada do bombeiro tivessem alguma interferência, quer no jogo, quer em algum jogador.