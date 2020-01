Quais foram os nomes mais repetidos do último domingo, durante a cerimónia dos 77.ºs Globos de Ouro? 1917 — e o do seu realizador, Sam Mendes — e Era uma vez em Hollywood — e o do seu realizador, Quentin Tarantino. Também a aposta da Amazon Fleabag e a sua actriz principal, Phoebe Waller-Bridge, brilharam. Pelo caminho ficaram alguns dos favoritos, como Marriage Story ou O Irlandês.