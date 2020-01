Ano novo, novos hábitos

Parece que ainda não mudámos de década, mas o certo é que entrámos num novo ano e, para muitas pessoas, é também o momento de tentar mudar de vida, ou pelo menos de adoptar melhores hábitos. As resoluções de ano novo são um clássico dos primeiros dias de Janeiro mas, fora algumas excepções, raramente resistem até Dezembro. No entanto, a tecnologia vem dar uma ajuda. Seja correr 200 quilómetros ou ler 50 livros até ao Natal, existem várias aplicações móveis que tomam nota do seu progresso e que o avisam que está na hora ir ao ginásio ou de ir tratar do jardim.

