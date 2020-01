PJ afasta suspeita de ódio racial no caso do jovem cabo-verdiano que morreu após agressões

Foto retitada do Facebook

Multiplicam-se as vozes que associam a morte do estudante do Instituto Politécnico de Bragança Luís Giovani dos Santos Rodrigues ao ódio racial. A Polícia Judiciária, porém, afasta essa suspeita e aponta para um motivo fútil, apurou o PÚBLICO. A autópsia foi inconclusiva, não esclarecendo se foi provocada pela agressão à saída da discoteca ou pela queda que sofreu depois.