Antigos funcionários de filial da TAP exigem 154 milhões ao Estado

Noventa e cinco antigos trabalhadores da Air Atlantis, antiga filial da TAP, exigem ao Estado mais de 154 milhões de euros de indemnização depois de uma batalha judicial de quase 27 anos. As audiências de julgamento do caso no Juízo Central Cível de Lisboa terminaram em Dezembro 2019 aguardando-se agora a sentença.

Continuar a ler