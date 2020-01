“Um bom político é aquele que simplifica sem falsificar”

Depois de vários anos em que viveu no estrangeiro e aí desenvolveu a sua actividade profissional, o ex-ministro de Pedro Passos Coelho, que apenas durante dois anos interrompeu a docência no Instituto Universitário Europeu de Florença para integrar o Governo, prepara-se para regressar a Portugal em Maio de 2020. Não vai encontrar um país que lhe é estranho, porque nunca se afastou verdadeiramente. Numa entrevista longa, em que reflecte sobre o populismo, as migrações, os partidos e as instituições, a Europa e os ensinamentos que nos trouxe a crise económica, Miguel Poiares Maduro, de 52 anos, deixa perceber que é um optimista crítico. Defende, por exemplo, que “não devemos nem idolatrar o mercado nem idolatrar o Estado” e lamenta que as pessoas sejam “prisioneiras de uma vida com poucas expectativas”. A propósito do populismo, conclui que “um bom político, no sentido de um político que é eficaz mas, ao mesmo tempo ético, é aquele que simplifica sem falsificar”. No final da conversa, o professor universitário revela que já antes tinha sido sondado para integrar um executivo, mas nunca aceitou até ter chegado o convite de Passos Coelho, com quem tinha estado apenas duas vezes. “Se eu quereria alguma vez exercer funções públicas, não podia recusá-lo naquele momento em que o país vivia”, explica. Acabou por ser ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional (com a tutela da Comunicação Social) por um período transitório e não sabe se voltará à política activa.

