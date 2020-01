Estamos em 2020 e estamos fartos...

Nós, que nascemos nas décadas de 40 e 50 do século passado, que soubemos o que era viver em ditadura, que presenciámos as carências do país em termos de saúde e assistência social, que vimos a pobreza estampada em tantos rostos, das aldeias às cidades, estamos fartos: de todos aqueles que, por ignorância ou por interesses obscuros, passam a vida, nos jornais, nas redes sociais e nas televisões, a denegrir as virtudes do regime democrático com noticias falsas, com soluções fáceis para problemas complexos, com saudosismos de tempos que eles próprios não viveram, com toda espécie de intolerância ao novo e ao diferente, rejeitando a discussão fundamentada e séria, o diálogo com a juventude na sua irreverência e no seu idealismo, preferindo amedrontá-la e desprezá-la com paternalismos velhos e caducos.

Estamos fartos do atrevimento da ignorância de todos eles e queremos começar uma nova década com palavras de encorajamento às novas gerações que acordaram para a crise ambiental, que querem mudar os padrões de consumo, que querem mais e melhor democracia a todos os níveis. Que o seu descontentamento não sirva às forças mais negras deste mundo que se querem servir deles para implantar novas trevas de ódio racial, de censura das consciências e do humor, mas também de outros arautos de um novo racionalismo materialista que despreza a espiritualidade e faz chacota das suas novas formas de viver, de comer e de se unir ao transcendente numa irmandade com a mãe Natureza que eles estão agora a descobrir.

Estamos fartos dos Velhos do Restelo e queremos manter a esperança que tivemos em jovens de construir um mundo mais fraterno, mais igualitário e mais justo neste novo ano e nesta nova década que se aproxima.

José Carlos Palha, Gaia

Acreditar...

O início de cada ano carrega consigo desejos pessoais, profissionais e de um mundo melhor. Todavia, se aludirmos ao aumento das assimetrias sociais bem como aos crimes ambientais e suas repercussões, concluímos que tais circunstâncias estão em consonância com o plano de destruidores de sonhos e ambições sobre o nosso planeta. É que falar de estratégias sócio-ambientais de países como a China, os EUA, a Rússia... é sobretudo pôr em evidência uma realidade que levar-nos-á a um beco sem saída. E isso, em meu entender, só será possível se continuarmos a enveredar pela resignação e inacção. Assim, nesta perspectiva, tenhamos a capacidade de unir as vozes que a nível

mundial clamam por um rumo sustentável e equilibrado e sair de um falso conforto a que nos habituámos ao longo do tempo.

Manuel Vargas, Aljustrel