O ano começa mal

1. Não se pode dizer que 2020 tenha começado da melhor maneira. Ao segundo dia, um ataque cirúrgico ordenado por Donald Trump eliminou uma das principais figuras do regime teocrático de Teerão, correndo o risco de desencadear uma escalada cujos contornos e cujo desfecho ainda desconhecemos. A eliminação de Qassem Soleimani, descrito como “o homem mais poderoso do Médio Oriente” e o segundo mais poderoso do Irão, acontece um dia após o Parlamento turco ter autorizado o Presidente Erdogan a enviar tropas para a Líbia, depois de ter enviado tropas para a Síria há pouco mais de um mês, sem que a pressão dos EUA ou da Europa o tenha dissuadido da escalada bélica que leva a cabo na sua vizinhança próxima. O Presidente turco vai ocupando o vazio deixado pelos EUA e a eterna ausência da União Europeia, seguindo as pegadas da Rússia e do próprio Irão. Em Pyongyang, o “grande líder” anunciou o fim da moratória nuclear que negociou com o seu homólogo americano (os seus termos nunca foram muito claros) na primeira cimeira entre ambos, a 12 de Junho de 2018 em Singapura. A segunda, de Hanói, em Fevereiro de 2019, foi um fracasso e ainda se aguarda pela data da já prometida terceira. Para fazer o quê? Não se sabe, o que quer dizer que uma das “geniais” iniciativas de Trump no domínio da política externa corre o risco de se transformar num absoluto fracasso. Do outro lado do mundo, a dimensão catastrófica e incontrolável de uma vaga de incêndios que afecta um país rico e desenvolvido como a Austrália vem alertar-nos, de novo, para as possíveis consequências das alterações climáticas e a dificuldade extrema de enfrentá-las. Mas vamos ao acontecimento que domina a actualidade, provavelmente o mais pesado de consequências para o mundo.

