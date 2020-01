Trump diz ter 52 alvos iranianos identificados para atacar “rapidamente e duramente”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu na madrugada deste domingo que os EUA identificaram 52 locais no Irão e que os atacarão “muito rapidamente e duramente” se a República Islâmica atacar pessoal ou alvos norte-americanos.

Alguns desses locais iranianos “são de muito alto nível e muito importantes para o Irão e para a cultura iraniana”, precisou Donald Trump numa mensagem da sua conta da rede social Twitter. “Os Estados Unidos não querem mais ameaças”, acrescentou.

Donald Trump disse ainda que o número de 52 lugares corresponde ao número de americanos que foram feitos reféns durante mais de um ano, no final de 1979, na embaixada dos Estados Unidos em Teerão.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irão aumentou na sequência da morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, Qassem Soleimani, morto na sexta-feira durante um ataque aéreo contra o aeroporto internacional de Bagdad que o Pentágono confirmou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos.

O corpo do general iraniano foi trasladado para o Irão neste domingo: de Bagdad, onde aconteceu o ataque, o corpo foi levado de avião para a cidade iraniana de Ahvaz, no Sul do país. Quando chegou, avança a Reuters, milhares de cidadãos iranianos faziam o seu luto marchando pelas ruas, vestidos de preto e a bater com as mãos no peito.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O ataque já suscitou várias reacções, tendo quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas – Rússia, França, Reino Unido e China – alertado para o inevitável aumento das tensões na região e pedido às partes envolvidas que reduzam a tensão. O quinto membro permanente do Conselho de Segurança da ONU são os Estados Unidos.

Decisão de Trump causou surpresa

Neste sábado, o New York Times avançou que altos funcionários do Pentágono ficaram surpreendidos com a decisão de Trump, tomada após o presidente ter ficado “furioso” ao ver imagens do ataque à embaixada norte-americana em Bagdad.

No site da embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal foi publicado neste sábado um aviso para que os cidadãos norte-americanos tenham cuidados adicionais de segurança, sobretudo em locais turísticos, e a documentação em dia.

No Irão, o sentimento é de vingança, com o Presidente e os Guardas da Revolução a garantirem que o país e “outras nações livres da região” vingar-se-ão dos Estados Unidos.

Também o líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingar a morte do general e declarou três dias de luto nacional, enquanto o chefe da diplomacia considerou que a morte como “um acto de terrorismo internacional”.