Pedro Sánchez falha investidura na primeira votação

A primeira votação realizada no congresso dos deputados de Espanha para a investidura de Pedro Sánchez falhou. Na manhã deste domingo, e como já era previsto, os “sim” não tiveram a maioria absoluta da câmara, no mais fragmentado parlamento eleito em Espanha.

No final da votação, o candidato proposto pelo Rei de Espanha reuniu apenas 166 votos favoráveis. Eram necessários 176 votos para o candidato do PSOE fosse aprovado pela câmara neste domingo. Contra Pedro Sánchez estiveram 165 parlamentares e 18 abstiveram-se.

A votação repete-se na terça-feira e nesse dia será apenas necessário que existam mais votos favoráveis do que desfavoráveis à investidura de Pedro Sánchez, algo que está à partida garantido, na sequência dos vários acordos assinados com forças políticas de carácter regional. A confirmarem-se as actuais posições das várias forças políticas representadas no congresso, Pedro Sánchez será investido na terça-feira com 167 votos favoráveis e 164 contra.

Ao lado de Pedro Sánchez, para além dos novos parceiros de coligação Unidas Podemos, estiveram os representantes eleitos de forças regionais da Galiza (BNG), Aragão (Teruel Existe), País Vasco (PNV), Canárias (Nova Canárias) e os dissidentes do Podemos (Mais País). Contra esta investidura está toda a direita e os partidos regionais da Cantábria (PRC), Canárias (Coligação Canária), Navarra (Navarra Suma), e os independentistas catalães da CUP e Juntos pela Catalunha. A ajudar as contas estiveram os partidos independentistas de esquerda da Catalunha, Esquerda Republicana da Catalunha, e o separatista do País Basco, Bildu.

O segundo dia de debate ficou marcado pela agitada intervenção da porta-voz do EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que acusou o Rei de Espanha de ser a expressão de um Estado “autoritário”. O discurso foi várias vezes interrompido ao som de gritos de “assassinos”, “viva o Rei” e “vergonha” por parte dos deputados de PP e VOX. A presidente da câmara, Meritxell Batet Lamaña,​ chamou a atenção dos parlamentares de que existia liberdade de expressão.

Aizpurua fez ainda questão de lembrar Sánchez de que não poderia governar “sem o apoio de partidos da esquerda independentista”.

O Bildu é um partido separatista do País Basco, que tem ligações ao ilegalizado Batasuna. Este partido é veiculado ao passado histórico do separatismo Basco fomentado pela ETA.

Pedro Sánchez voltou a optar por um discurso conciliador para com as várias sensibilidades de Espanha, dizendo que “há esperança para os catalães e espanhóis para que possamos viver em concórdia”.

A próxima votação está marcada para terça-feira ao final da manhã, depois das 48 horas obrigatórias de intervalo entre as duas votações.