Família real britânica envia “pensamentos e orações”, australianos pedem meios

Isabel II e os netos, William e Harry, deixaram mensagens de solidariedade para com os australianos, que combatem há meses incêndios devastadores, nas redes sociais. Em comum, os membros da família real britânica confessam tristeza e dizem que os seus “pensamentos e orações” estão com os australianos. Mas, já se sabe que as redes sociais não são um sítio pacífico e, por isso, muitos são os que criticam a família real e dizem que o que é preciso são meios humanos e também financeiros para combater os fogos.

A rainha e o duque de Edimburgo enviaram uma mensagem de condolências e agradecendo aos serviços de emergência e a todos os que já ajudaram, mesmo pondo a sua vida em risco. Por seu lado, os duques de Cambridge, William e Kate, confessam que ficaram “chocados e profundamente tristes” com a perda de vidas. E os duques de Sussex, Harry e Meghan, pedem apoios para angariar dinheiro para as pessoas que estão a ser afectadas pela crise climática.

Na sua mensagem, Isabel II - que assina “Elizabeth R”, de regina, rainha em latim - escreve que ficou “profundamente triste” ao saber dos incêndios que assolam a Austrália desde Setembro, que já queimaram milhões de hectares, mataram pessoas e milhares de animais. Diz ainda que os seus “pensamentos e orações” estão com os australianos.

As respostas de quem leu a mensagem de Isabel II, no Twitter e no Instagram, são de crítica, respondendo que os “pensamentos e orações” não são suficientes, antes faltam meios humanos e financeiros para fazer face aos incêndios e, posteriormente, a quem ficou sem casa e sem nada.

Por seu lado, William, o segundo na sucessão ao trono britânico, e a mulher Kate enviaram as suas “mais profundas condolências às famílias e amigos daqueles que tragicamente perderam as suas vidas, e aos bravos bombeiros que continuam arriscando as suas vidas para salvar a vida de outras pessoas”. Também eles têm reacções negativas às suas palavras. “Mandem ajuda”, pede um internauta. “Se a Austrália fosse uma velha catedral em França...”, lamenta outro, fazendo referência ao incêndio de Notre Dame, em Abril passado.

Quanto a Harry, o sexto na linha de sucessão, e a Meghan, apesar de começarem a sua mensagem na mesma linha que o resto da família, fazendo referência aos “pensamentos e orações”, vão mais longe e confessam-se “impressionados com a presença cada vez mais forte” dos “desastres ambientais” em todo o mundo. Além disso, acrescentam algumas moradas na Internet de instituições que estão no terreno e podem ser ajudadas, como a Cruz Vermelha australiana, a NSW Rural Fire Service e a CFA, os bombeiros voluntários.