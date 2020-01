Austrália a braços com a "tempestade perfeita": temperaturas recorde, pouca humidade e vento

Na Austrália os incêndios que duram há vários dias já provocaram 24 mortos e mais de 1300 casas ardidas: o último balanço mostra aquela que parece ser uma “tempestade perfeita”, que combina os fortes ventos com as temperaturas recorde que se fazem sentir naquela parte do globo.

As trovoadas secas combinadas com um tempo quente e seco criaram as condições perfeitas para a ignição das chamas em vastas áreas de floresta, que afectam sobretudo a área de Nova Gales do Sul.

As mudanças climáticas não são capazes de, por si só, provocar um fogo, mas podem ser seguramente uma boa ajuda para transformar uma época de perigo numa tragédia. Os Verões com temperaturas muito elevadas estão longe de ser um evento extraordinário na Austrália. E as épocas de incêndio nesta altura não são seguramente uma novidade. Mas, então, afinal o que explica que desta vez a situação pareça excepcionalmente grave? Muitos cientistas acreditam que a resposta poderá estar no terrível aliado do fogo que são as alterações climáticas. A ligação entre os eventos extremos actuais e as mudanças climáticas antropogénicas é já uma questão cientificamente indiscutível.

O feitiço virou-se contra o feiticeiro num país que é um dos principais emissores de gases com efeito de estufa e que recusa adoptar metas ambiciosas para combater as alterações climáticas. O clima da Austrália aqueceu mais de um grau Celsius no século passado e essa nova situação causou um aumento na frequência e intensidade das ondas de calor. Com Andrea Cunha Freitas

