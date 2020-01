Roma e Paulo Fonseca travados pelo próprio desperdício

Depois de sete jogos sem perder, a Roma cedeu três pontos em casa, neste domingo, frente ao Torino. A derrota por 0-2, na ronda 18 da Liga italiana, pode deixar a equipa de Paulo Fonseca com uma margem menor no seu lugar de acesso à Liga dos Campeões (a Atalanta pode ficar a um ponto, caso vença o Parma nesta segunda-feira), enquanto o Torino, com o triunfo, sobe, à condição, ao top-10.

No Olímpico, na capital italiana, o jogo foi mexido, emocionante e rico em oportunidades de golo. A partida foi quase sempre dividida e de “bola cá, bola lá” e começou logo com perigo: Sirigu negou o golo a Zaniolo, aos 3’, com uma grande defesa, e López negou-o a Belotti, aos 9’, também com uma grande parada. Pellegrini ainda desperdiçou outra boa oportunidade para a Roma, mas foi Belotti quem abriu o marcador, aos 45+2’, com um remate potente dentro da área.

Se a primeira parte já tinha sido entretida, a segunda foi mais ainda. Pellegrini falhou aos 46’, 66’ e 69’, Mancini falhou aos 70’, e, para o Torino, Belotti desperdiçou aos 49’. Muito desperdício, sobretudo na equipa de Paulo Fonseca, que pecou por nunca ter conseguido criar lances de finalização para o bastante mais eficaz Dzeko - o bósnio esteve apagado e assistiu, apenas, aos falhanços dos colegas.

Aos 84’, Smalling cortou a bola com a mão, dentro da própria área, e o VAR ajudou a que fosse assinalado penálti. Belotti converteu o pontapé e “matou” a partida.