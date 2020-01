Portugal impõe-se à Polónia no último teste antes do Euro 2020

A selecção portuguesa de andebol impôs-se à Polónia, por 34-27, no terceiro e último jogo Torneio Internacional de Espanha, que serve de preparação para a fase final do Euro 2020.

Tal como no sábado, diante da Rússia, em que esteve a perder por 5-0, Portugal esteve em desvantagem até aos 15 minutos, chegando, mais uma vez, a vencer ao intervalo, por 18-16.

A equipa das “quinas” somou o segundo triunfo na competição, depois da vitória frente à sua congénere russa, por 27-25, e da derrota, na estreia, diante da anfitriã Espanha, por 30-25.

Portugal desequilibrou na segunda parte, conseguindo um parcial de 6-0 para uma vantagem de 26-19, aos 45 minutos, num encontro em que o guarda-redes Alfredo Quintana esteve em destaque, tal como Pedro Portela, que, com cinco golos, foi o melhor marcador da equipa.

Rui Silva e Daymaro Salina, com quatro golos cada, João Ferraz, António Areia e Luís Frade, com três, também inscreveram os seus nomes entre os melhores concretizadores portugueses no encontro, atrás do polaco Przemyslaw Krajewski, que assinou sete tentos.

Portugal parte, agora, para a Noruega, onde irá estrear-se no Euro 2020 na sexta-feira, frente à França.