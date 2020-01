Mourinho escorrega novamente e adia qualificação na Taça de Inglaterra

Terá de haver outro jogo para decidir se será o Middlesbrough ou o Tottenham a seguir em frente na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. Neste domingo, no norte de Inglaterra, houve empate a um golo, resultado que, pelo regulamento desta prova, significa o agendamento de uma nova partida, desta feita em Londres.

Antes do jogo, José Mourinho tinha prometido trazer uma equipa forte para esta partida. “Eu adoro esta prova, o clube também, bem como os adeptos. Eu não me perdoaria [se trouxesse uma equipa secundária] e seria condenável que eu encarasse este jogo de uma forma leviana”, disparou. E cumpriu.

Mourinho mexeu apenas três peças – e fez regressar Son, após a suspensão –, mas as poucas alterações nos nomes contrastaram com a alteração no sistema táctico habitual. Com três centrais, o Tottenham entrou bem no jogo e desperdiçou uma boa oportunidade de golo, por Eriksen, logo antes dos dez minutos.

O domínio dos londrinos, a jogarem fora de casa, acabou por não se materializar em golo e, aos 50 minutos, a linha defensiva do Tottenham (com Dier, Alderweireld e Vertonghen) descoordenou-se a tentar fazer a “armadilha” do fora-de-jogo - terá sido fatal a mudança no sistema? Pergunta irrelevante para Fletcher, que apareceu isolado e finalizou perante Gazzaniga.

O domínio do Tottenham era claro, com mais de 70% de posse de bola, mas, em matéria de tiros às balizas, o Middlesbrough foi igualmente perigoso – Fletcher ainda desperdiçou uma boa ocasião para fazer o 2-0.

Aos 61’, Aurier fez um grande cruzamento para Lucas, que cabeceou para o golo, ao segundo poste. O empate trouxe alguma justiça ao resultado, mas o Tottenham fica a dever a si próprio a incapacidade de materializar em lances de perigo o tremendo domínio territorial que teve, em mais uma partida “cinzenta”. E terá de jogar mais uma partida frente ao Middlesbrough.