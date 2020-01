Jovem de 18 anos apura Liverpool na Taça com um golaço

Aos 18 anos, no segundo jogo pelo Liverpool – o primeiro em casa –, um jovem extremo já marcou aquele que será, certamente, um dos melhores golos da carreira. Este golo de Curtis Jones serviu para apurar o Liverpool para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, neste sábado, com a vitória (1-0) no derby da cidade, frente ao Everton.

Em Anfield Road houve Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti nos bancos. O alto gabarito fora do relvado contrastou com as poupanças dentro dele, já que, sobretudo na equipa dos “reds”, o “onze” apresentado não contou com nenhum habitual titular – apenas Gómez, Milner, Lallana e Origi são opções regulares. Klopp não chamou grande parte dos jogadores mais utilizados, mas levou Sadio Mané para o banco, para qualquer eventualidade. Mas não foi preciso.

A equipa da casa dominou quase toda a partida – acabou com mais de 60 % de posse de bola –, ainda que, sobretudo na primeira parte, os lances mais perigosos até tenham sido do Everton: Lewin falhou aos 6’, Holgate aos 12’ e Richarlison aos 27’.

A segunda parte, parca em oportunidades de golo, acabou por ver o jovem Jones desbloquear a partida, aos 71 minutos, num lance em que combinou com Origi, à entrada da área, antes de fazer um grande remate em arco. Curtis Jones tornou-se o segundo jogador mais jovem de sempre a marcar num derby de Liverpool, apenas superado por Robbie Fowler, em 1994. Veja o golo no vídeo em baixo.