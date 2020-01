FC Porto ganha “clássico” e não deixa Benfica fugir

Onze anos depois, o FC Porto voltou a ganhar em Alvalade, triunfando neste domingo por 1-2 sobre o Sporting no “clássico” da 15.ª jornada da liga portuguesa. Com este triunfo, a formação portista mantém-se a quatro pontos do líder Benfica, vitorioso no dia anterior em Guimarães. Já os “leões”, ficam nesta jornada mais longe dos dois primeiros, a 16 dos “encarnados” e a 12 dos portistas.

O FC Porto iniciou o jogo praticamente a ganhar. Aos 6’, um passe de Corona para a área meteu a bola ao alcance de Marega e o maliano, sozinho, aproveitou uma má abordagem de Maximiano ao lance para dar um toque para a baliza.

O Sporting reagiu bem à desvantagem e, antes do intervalo, chegou ao empate. Aos 44’, uma reposição de bola de Marchesin é interceptada por Acuña, Luiz Phellype dá seguimento à jogada para Vietto, que, por sua vez, dá o toque para Acuña fuzilar a baliza portista.

Na segunda parte, e após uma série de oportunidades falhadas pelos “leões”, incluindo um remate de Vietto ao poste, Tiquinho Soares fez o 1-2 aos 73’, com um cabeceamento certeiro após canto marcado por Alex Telles.