Famalicão trava derrapagem e regressa ao pódio

O Famalicão regressou este domingo aos triunfos, travando uma perigosa derrapagem na Liga, após cinco jogos (dois empates e três derrotas) em que desbaratou a importante margem pontual acumulada no arranque da temporada, impondo-se por 3-0 a um V. Setúbal em franca recuperação na tabela, depois de duas vitórias consecutivas sob o comando de Julio Velázquez, que assim averbou a primeira derrota.

A entrada em 2020 devolveu o clube ao patamar mais alto, recuperando o terceiro lugar na competição, por troca com o Sporting, muito por culpa da organização que deixou os sadinos sem argumentos para evitarem o golo de Pedro Gonçalves (24’), depois de um par de tentativas de Anderson Oliveira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O V. Setúbal ainda procurou responder por Zequinha e Jubal, mas os famalicenses já tinham vincado bem o domínio, com Pedro Gonçalves a acertar na barra de Makaridze antes de fechar o primeiro período. A história repetiu-se um pouco no segundo tempo, apesar de Ghilas ter emprestado uma dinâmica mais ofensiva aos sadinos.

Mas, sem grandes índices de eficácia, o V. Setúbal falhava na resposta e voltava a sofrer danos irreparáveis, com Anderson Oliveira a revelar-se sempre muito perigoso... Tanto a finalizar como a servir os companheiros, como Pedro Gonçalves, que desbaratou oportunidade soberana antes de o avançado brasileiro dissipar dúvidas e aumentar (63') a vantagem do Famalicão, na sequência de um erro de Jubal, com um corte defeituoso, a permitir o golo que condenava a equipa.

O golo de Racic Uros (84'), fruto de um excelente lance individual, só serviu para confirmar a autoridade com que a equipa de João Pedro Sousa resolveu o jogo que encerrou a 15.ª jornada.