Benfica triunfa no derby e é líder isolado do campeonato

Caiu para o lado do Benfica o jogo grande da 12.ª jornada do campeonato português de hóquei em patins. No pavilhão da Luz, em Lisboa, os “encarnados” levaram a melhor sobre o Sporting (6-3), num derby em que foram mais eficazes na cobrança das bolas paradas.

Ainda não estava decorrido um minuto de jogo e já os anfitriões chegavam à vantagem, num lance em que Carlos Nicolía tentou o passe e contou com um desvio infeliz de Ferran Font para a própria baliza. O argentino também ficaria ligado ao golo do empate, porém, ao arriscar e perder a bola quando era o último homem, permitindo a transição rápida do Sporting, concluída por Gonzalo Romero.

O intervalo chegou com 1-1 no marcador, mas rapidamente o Benfica desfez a igualdade, por Jordi Adroher, num lance contestado pelos “leões”. Um minuto depois, o Sporting empatou novamente, por Toni Pérez, à boca da baliza.

A partir desse momento, o Benfica acelerou para um triunfo confortável. Lucas Ordoñez fez o 3-2 com uma picadinha a alta velocidade, Valter Neves aumentou a vantagem na marcação de um penálti e Jordi Adroher também foi eficaz na cobrança de um livre directo. Pedro Gil ainda reduziu, com um remate cruzado, mas Lucas Ordoñez haveria de bisar, também de livre directo, já dentro do último minuto.

No derradeiro lance do jogo, Pedro Henriques defendeu um penálti de Romero, tal como já tinha travado os de Ferran Font, Toni Pérez e Caio, assumindo-se como uma das grandes figuras de um derby que permitiu ao Benfica isolar-se no comando do campeonato, com 31 pontos. As “águias” somam agora mais dois do que o Óquei de Barcelos, que nesta jornada empatou (4-4) em Braga, e mais três do que Sporting, FC Porto e Oliveirense.