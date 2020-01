Benfica repudia mau comportamento dos adeptos em Guimarães

O Benfica repudiou, este domingo, o mau comportamento de alguns adeptos no Estádio D. Afonso Henriques na noite de sábado. Na partida frente ao V. Guimarães, a equipa de arbitragem foi obrigada a interromper o jogo por quatro vezes, devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado e desacatos na bancada.

“Condenamos claramente os adeptos afectos ao nosso clube envolvidos nesses arremessos, reafirmando o nosso empenho em que tais comportamentos sejam totalmente banidos, considerando que os mesmos só prejudicam o Sport Lisboa e Benfica e a atitude correcta dos milhares e milhares de simpatizantes do nosso clube que de forma incansável apoiam a nossa equipa em todas as deslocações”, escreve o clube da Luz.

Foto Jogo teve de ser interrompido por quatro vezes HUGO DELGADO/LUSA

A primeira interrupção aconteceu após o golo de Cervi. Foram deflagradas algumas tochas na bancada “encarnada”. Os adeptos vitorianos tentaram chegar aos rivais, com arremesso de cadeiras de parte a parte. A responsabilidade destes incidentes, aponta o Benfica, permanece junto das autoridades, pela sua ineficácia na identificação destes elementos problemáticos.

“Responsabilizamos as forças de segurança pela incapacidade de controlar tais comportamentos, quando têm todas as condições e meios para tal. Compete às forças de segurança identificar e punir esses elementos que estão a mais nos campos de futebol e que só prejudicam os próprios clubes, que se vêem penalizados e responsabilizados por comportamentos a que são totalmente alheios”, afirma o Benfica.

As “águias” aproveitam ainda para desmentir a ideia de que este arremesso de tochas seria deliberado. O dirigente vitoriano, Miguel Pinto Luz, disse após o final do encontro que as interrupções tinham beneficiado o Benfica, deixando a ideia de que este mau comportamento podia ter sido articulado com o clube. Argumento que o clube “lamenta”, bem como aquilo a que chamam a invenção de “existência de uma grande penalidade que teria ficado por marcar” a favor dos vimaranenses.