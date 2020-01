Austrália já está na fase final da ATP Cup

Numa altura dramática para a Austrália, com os incêndios a destruírem grandes áreas do país, a passagem da sua selecção à fase final da ATP Cup acabou por trazer alguma alegria. Os australianos garantiram a qualificação no Grupo F e ficam a aguardar que a terceira e última jornada da fase de grupos apure as restantes sete equipas.

Alex de Minaur (18.º) foi um dos heróis, ao vencer Denis Shapovalov (14.º), após ceder o set inicial — tal como tinha acontecido na jornada anterior, frente a Alexander Zverev. O canadiano chegou a liderar o segundo set por 4-2, mas, com a ajuda do público, De Minaur deu a volta ao duelo entre os dois jogadores de 20 anos, que terminou com os parciais de 6-7 (6/8), 6-4 e 6-2. Antes, John Millman (48.º), chamado a substituir Nick Kyrgios, lesionado, bateu Felix Auger-Aliassime (21.º), por 6-4, 6-2.

Perto da qualificação estão a Rússia, depois de ter derrotado os EUA, e a Bulgária, após nova vitória por 2-1, desta vez sobre a Moldávia. Karen Khachanov (17.º) venceu Taylor Fritz, por 3-6, 7-5, 6-1, e Daniil Medvedev (5.º) derrotou John Isner, por 6-3, 6-1, para assegurar a vitória dos russos. Os búlgaros selaram a segunda vitória no Grupo C, com Grigor Dimitrov (20.º) a superar Radu Albot (46.º), por 6-2, 6-3, depois de Dimitar Kuzmanov (417.º) derrotar Alexander Cozbinov (816.º), por 6-1, 7-5.

Perto da eliminação esteve a Alemanha, mas o triunfo da dupla Kevin Krawietz/Andreas Mies, após salvar seis match-points, mantém a esperança. Stefanos Tsitsipas, número seis do ranking, venceu o singular diante de Zverev (7.º), por 6-1, 6-4, e igualou o confronto, mas, ao lado de Michail Pervolarakis, não conseguiu impedir que, no embate decisivo, os actuais campeões de Roland Garros vencessem, por 3-6, 6-3 e 17-15.

Para além dos cerca de 40 mil euros já angariados na ATP Cup – 100 dólares australianos por cada ás –, os apoios por parte dos tenistas não cessam. Por exemplo, a australiana Ashleigh Barty, número um do ranking feminino, anunciou que irá doar todo o prize-money que angariar no torneio de Shenzhen, que se realiza esta semana – uma das três provas que abre a época 2020 no WTA Tour.