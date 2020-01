John Mulaney junta crianças, a morte, Natasha Lyonne e David Byrne

Um especial de comédia musical com e para crianças sobre a morte? Foi isso que a Netflix lançou na véspera de Natal em John Mulaney & the Sack Lunch Bunch, uma bizarria conduzida por John Mulaney, cómico de stand-up e argumentista, além de ocasional actor, que existe algures entre a ironia e a sinceridade (isso, diz ele, vê-se no fim: se funcionar foi sincero, se não foi irónico).

