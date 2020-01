Homem e cão resgatados por helicóptero após queda em falésia de Sesimbra

Um homem e um cão foram resgatados esta quinta-feira por um helicóptero da Força Aérea depois de terem caído de uma falésia em Sesimbra, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“O homem, que apresentava apenas ferimentos ligeiros numa mão, caiu numa zona de pouca visibilidade a partir de terra e mar, acabando por ser resgatado às 17h10 por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa”, disse à agência Lusa fonte do CDOS.

O vídeo do resgate foi divulgado pela Força Aérea esta sexta-feira.

Apesar de ter ferimentos ligeiros, o homem foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. A mesma fonte do CDOS disse ainda que foi a própria vítima a pedir socorro, por telemóvel, pouco depois das 14h. De acordo com o CDOS, a queda terá ocorrido na falésia de Cabo de Ares, junto à praia do Penedo, em Sesimbra.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, Luís Saraiva, o sinistrado, que além dos ferimentos numa mão também apresentava escoriações na face, acrescentou que o helicóptero da Força Aérea Portuguesa também resgatou o cão que o acompanhava.

O animal não apresentava ferimentos, indicou.