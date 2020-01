PSD-Madeira questiona regulamento de pagamento de quotas

Da Madeira seguiram três cartas para a sede nacional do PSD, em Lisboa: uma do secretariado regional do PSD; outra de um grupo de militantes, próximo da candidatura de Miguel Pinto Luz; e uma terceira, de sentido diferente, de Alberto João Jardim, a aplaudir Rui Rio de quem é mandatário. Em todas, o mesmo assunto: as novas regras de pagamento de quotas no partido.

