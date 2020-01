NATO suspende operações de treino no Iraque

A NATO suspendeu as operações de treino no Iraque, disse este sábado o porta-voz da organização, Dylan White, após a morte do general iraniano Qassem Soleimani num ataque norte-americano a Bagdad. A missão da NATO no Iraque, que inclui trinta militares portugueses, treina as forças daquele país desde Outubro de 2018, a pedido do Governo iraquiano, para impedir o regresso do Daesh.

“A missão da NATO continua, mas as actividades de treino estão suspensas”, disse White, sem mais explicações. O porta-voz também confirmou que o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, conversou por telefone com o secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, após os recentes acontecimentos no Iraque. “A segurança do nosso pessoal é fundamental. Continuaremos a tomar as precauções necessárias”, acrescentou Dylan White.

A Aliança Atlântica está a monitorizar a situação atentamente, acrescentou o porta-voz. Teme-se que o assassínio do segundo homem mais poderoso do Irão, como era considerado o general Soleimani, desencadeie um novo conflito no Médio Oriente. A missão da NATO no Médio Oriente inclui várias centenas de formadores, consultores e pessoal de apoio de países da Aliança e de países parceiros, tanto militares como civis.

A coligação internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos reduziu as suas operações e reforçou a segurança das suas bases no Iraque, disse também uma autoridade norte-americana à AFP em Bagdad.

O comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, morreu na sexta-feira num ataque aéreo (drone) contra o aeroporto internacional de Bagdad que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos. No mesmo ataque morreu também o ‘número dois’ da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras seis pessoas.

Mike Pompeo, secretário de Estado americano, disse que o ataque - que ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente - foi​ uma “acção preventiva” perante um “ataque iminente” a cidadãos americanos.

A missão da NATO no Iraque é comandada pela major general canadiana Jennie Carigan, com experiência no Médio Oriente (Bósnia e Afeganistão), e integra trinta efectivos portugueses, incluindo três mulheres.