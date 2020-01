Bloco vota contra ou abstém-se consoante o esforço do PS na próxima semana

Catarina Martins saiu da reunião da mesa nacional do Bloco de Esquerda com más notícias para o Governo. O voto favorável do partido ao Orçamento do Estado para 2020 não vai acontecer e para uma eventual abstenção vai ser preciso continuar a negociar. “A proposta de OE 2020 apresentada pelo Governo interrompe o caminho de recuperação dos últimos quatro anos”, queixou-se a líder do partido.

“O Bloco de Esquerda tem uma apreciação muito crítica do Orçamento do Estado que foi apresentado pelo Governo.” Foi com esta clareza que Catarina Martins falou aos jornalistas, à saída do encontro com a mesa nacional do partido. E aponta duas razões: por um lado, “o Governo do PS decidiu não negociar o OE 2020 com outros partidos e não reflecte negociações, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, embora o Bloco tenha feito chegar propostas e compromissos para que fosse possível um Orçamento do Estado negociado” e isso tem “reflexos no conteúdo concreto e que nos preocupam”.

Na perspectiva dos bloquistas, a proposta “é a primeira em cinco anos que não contempla medidas concretas e eficazes de aumento de salários e pensões”. Outra das insuficiências apontadas pelo Bloco de Esquerda é a inexistência de “medidas de recuperação dos rendimentos do trabalho”, nomeadamente no que diz respeito ao aumento dos salários da função pública em 0,3%, tal como tem vindo a ser repetido por Catarina Martins.

Para o Bloco de Esquerda, a proposta do OE 2020 “interrompe o caminho de recuperação dos últimos quatro anos”. Num discurso onde elencou todas as razões que tiraram o voto a favor de cima da mesa de negociações com o executivo socialista, Catarina Martins aponta como “única medida significativa” o reforço de 800 milhões de euros para combater a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde. Mas até neste ponto existem críticas. “São medidas importantes, que o Bloco vem reclamando há anos, mas que não estão acompanhadas do esforço necessário do reforço de equipamentos no SNS, nem do caminho para a exclusividade de profissionais”, aponta.