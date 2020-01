Apoio a Marcelo nas presidenciais não é consensual no centro-direita

No PSD e o CDS, que há quatro anos apadrinharam a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, não parece haver uma predisposição generalizada para uma renovação incondicional desse apoio. É isso que reflectem as posições de alguns dos candidatos à liderança dos dois partidos. Nuno Melo, que leva uma moção ao congresso do CDS mas não é candidato, assume mesmo que não se deve excluir o apoio a outra candidatura presidencial que se aproxime dos “valores” dos centristas.

Continuar a ler