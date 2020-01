Um olhar sobre o “sensível e mágico” mundo das mulheres da Índia

Até 15 de Janeiro, na cidade do Porto, encontra-se aberta ao público a exposição fotográfica Terra dos Sonhos, da fotógrafa espanhola Cristina García Rodero, membro da Magnum Photos e da agência Vu. Esta mostra, com um total de 40 fotografias, tem como objectivo reflectir sobre o quotidiano dos habitantes de Anantapur, cidade localizada no estado de Andhra Pradesh, uma das zonas mais pobres e rurais da Índia.

As imagens sugerem uma visão complexa e fragmentada da Índia, explorando o “sensível e mágico” mundo das mulheres de Anantapur. Com o intuito de documentar o estilo de vida daquela população, Cristina García Rodero visitou hospitais, centros de acolhimento de mulheres vítimas de violência, escolas, casas e oficinas.

Queria retratar "um dos principais motores" da evolução na zona, por isso procurou fotografar mães, camponesas, costureiras, noivas de diversas religiões, professoras, enfermeiras e estudantes. Captou assim o ambiente rural característico de Anantapur, onde “o passado se confunde com o presente, o natural com o sobrenatural e com o fantástico”, como se pode ler no texto de apresentação da exposição, integrada no programa Arte na Rua, da Fundação La Caixa.

Aberta ao público na Praça Gomes Teixeira, em frente à Reitoria da Universidade do Porto, a exposição tem entrada gratuita. Segue depois para Beja, onde estará patente entre 22 de Janeiro a 18 de Fevereiro