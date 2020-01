Pedro Cabrita Reis

Sou dos muitos que se sentiram algo mais sossegados com o editorial do PÚBLICO de ontem face à indignação provocada pela crónica de João Miguel Tavares a tentar justificar aquilo que devia ser absolutamente indefensável: o atentado contra uma obra de arte! Sim, é abjecto aquilo que JMT aí escreveu. “Em vez de se tornar num exemplo deplorável de insensibilidade, intolerância e desrespeito pelo património público, o vandalismo da escultura ‘A Linha do Mar' (de Pedro Cabrita Reis) em Leça da Palmeira quase se tornou num monumento que celebra a vitória de um povo oprimido sobre os seus algozes!” Como mais diz o editorial de Manuel Carvalho, “nenhuma sociedade consegue prosperar e enriquecer pondo de lado o investimento no seu património artístico e cultural onde fermentam as ideias e a criatividade”. Pois não se trata de nenhum sectarismo deificador por parte de “elites bem pensantes”, mas apenas e só da defesa de valores que, sendo também do foro da afectividade, são civilizacionais. Historiador de arte que sou, sinto-me insultado pelos tags com a palavra “Vergonha” (inspirados no partido filofascista de André Ventura) em pichagens repetidas no monumento de Leça, e mais uma vez constato o seguinte: o iconoclasma é, com a xenofobia, a iconofilia e a homofobia, filho do preconceito, o maior cancro que dilacera a Humanidade. Há que combatê-los com as nossas armas: cabe à Democracia tornar as pessoas mais cultas e, como tal, mais consequentes e solidárias. Ontem, o PÚBLICO assinala a morte do grande antropólogo Benjamim Pereira e do encenador Norberto Barroca: não aprendemos nada com eles? Pode-se não gostar de Cabrita Reis, e desta peça em especial, mas nada justifica o iconoclasma, nem quem o defende e branqueia. São sempre actos de barbárie! Não são "apenas crime”, mas também actos políticos, que visam a Cultura e o Estado democrático, ultimamente debaixo de muitos fogos...

Vitor Serrão, Lisboa

Cabrita Reis e a Câmara de Matosinhos

João Miguel Tavares escreveu no PÚBLICO sobre o vandalismo a que está a ser sujeita a obra escultórica de Cabrita Reis, intitulada “A Linha do Mar”, encomendada pela CM de Matosinhos. Se a liberdade de expressão de ideias, temas ou outras, goste-se ou não, discute-se mas não se deve proibir; a arte está englobada na liberdade de expressão, no caso vertente, também esta peça está sujeita a esse escrutínio: goste-se ou não, mas não se deve proibir nem vandalizar o que uns não gostam; uma das críticas é o valor do custo dessa obra, e aí já não opinamos. Recuando aos anos 80, o então presidente da CM das Caldas da Rainha, Fernando Costa, criou as bienais de escultura e de pintura, levando vários artistas a executarem nas Caldas as suas obras, muitas das quais estão agora embelezando ruas e praças do concelho, nomeadamente a marginal da praia da Foz do Arelho. Foi um enriquecimento cultural do concelho.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

