Vox “anexa” Portugal em mapa de manifestação

A concentração convocada pelo partido de extrema-direita para dia 12 de Fevereiro servirá para protestar contra os movimentos independentistas da Catalunha, mas, quem olhar para o cartaz do evento poderá pensar que a independência portuguesa conquistada no século XVII também pode ser alvo de discussão. Tudo porque no mapa de Espanha partilhado pela iniciativa, toda a Península Ibérica se encontra identificada como território espanhol.

“Por um Governo que respeite a constituição e a soberania” é o slogan desta manifestação, organizada pela terceira maior força política espanhola, representada por 52 deputados no Parlamento espanhol.

No Twitter, vários utilizadores apontaram o erro de geografia ao Vox. O partido não alterou a publicação nem reconheceu o lapso.