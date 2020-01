“A vingança está a chegar” aos EUA, prometem xiitas e iranianos

Nas ruas de Bagdad ouviram-se gritos de “morte à América” e foi feita uma promessa em tom de ameaça: “A vingança está a chegar”. O cortejo fúnebre, neste sábado, do general iraniano Qassem Soleimani, assassinado por um drone norte-americano, foi um jura de guerra e morte para os EUA feita pelos xiitas e pelos iranianos. À noite, houve rockets disparados contra a Zona Verde em Bagdad, onde fica a embaixada norte-americana no Iraque, e uma base militar, a norte da cidade. Todos esperam a retaliação do Irão contra os EUA, que se teme que desencadeie um novo conflito no Médio Oriente. Ou que chegue aos EUA, por exemplo, através de um ciberataque.

A milícia xiita Kataib Hezbollah lançou um aviso este sábado às forças de segurança iraquianas para que se mantenham afastadas das bases militares norte-americanas, noticiou a televisão al-Mayadeen, considerada pró-Hezbollah.

O que desencadeou este processo de hostilidades entre os EUA e o Irão foi o bombardeamento norte-americano a uma estrutura da Kataib Hezbollah, em que mais de 20 pessoas morreram. Washington afirmou tratar-se de retaliação por um ataque da Kataib Hezbollah a uma base militar iraquiana em que morreu um civil norte-americano. Foi depois deste ataque e contra-ataque que uma multidão atacou a embaixada norte-americana em Bagdad, a 31 de Dezembro.

O Departamento de Segurança Interna norte-americano disse não ver “nenhuma ameaça credível” aos Estados Unidos mas, como muitos outros analistas, o chefe de cibersegurança desta agência alertou para o risco de a retaliação iraniana se manifestar através de ciberataques aos sistemas informáticos dos EUA, diz o New York Times.

O assassínio comandado à distância pelos Estados Unidos do general que dirigia as intervenções iranianas no estrangeiro pode ter sido o toque que desequilibrou uma longa cadeia de dominós e pode pôr em perigo os interesses americanos em qualquer parte do mundo. Ou então mesmo no Iraque, ou em todo o Médio Oriente.

O motivo de Trump

Acusando Qassem Soleimani de estar a preparar “actos terroristas”, embora sem concretizar do que se trataria, Donald Trump deu a ordem de morte a partir da sua residência de Mar-a-Lago, na Florida, onde estava a passar o Natal e o Ano Novo. Persiste o mistério sobre o que levou o Presidente dos Estados Unidos a dar o passo que outros antes dele recusaram dar.

O general Qassem Soleimani não só era extremamente popular no Irão, como detinha real poder no regime, como comandante da força Al-Quds dos Guardas da Revolução. Não é que George W. Bush ou Barack Obama não tivessem tido de considerar a possibilidade de o mandar matar, disse no Twitter a congressista do Partido Democrata Elissa Slotkin, ex-subsecretária de Estado da Defesa e analista da CIA.

“O que sempre travou presidentes republicanos e democratas de transformarem Soleimani num alvo foi uma simples questão: valeria a pena a retaliação, com o potencial de nos lançar num conflito prolongado? As duas Administrações para as quais trabalhei determinaram que os fins não justificavam os meios. A Administração Trump fez um cálculo diferente”, escreveu Slotkin.

“Vários ex-dirigentes norte-americanos descreveram o assassínio de Soleimani como ‘um acto de guerra’. Isso poderá explicar porque é que os EUA não fizeram isto há mais tempo. Embora pudessem ter morto Soleimani há muitos anos, e certamente tivessem motivos para o fazer, isso não aconteceu porque os EUA não tinham o desejo de entrar em guerra”, disse ao PÚBLICO o analista Trita Parsi, especialista em relações dos Estados Unidos com o Irão, e vice-presidente do Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Para explicar a gravidade do assassínio de Soleimani, há quem exemplifique que seria como se o Irão matasse o comandante em chefe das Forças Armadas norte-americanas. E, tal como Trita Parsi, não acreditam que com a morte do cérebro das operações de desestabilização que o Irão leva a cabo em vários países do Médio Oriente, a situação de segurança no Médio Oriente possa melhorar. Nem a América irá ganhar. “Soleimani era um inimigo dos Estados Unidos, mas ao ser assassinado, a América ficará mais insegura, não mais segura”, diz Parsi.

Bagdad foi este sábado palco de uma procissão fúnebre por Soleimani e pelo comandante das brigadas iraquianas Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis, e seis outras pessoas, mortas no mesmo ataque com drone norte-americano.

Vestidos de preto e exibindo a bandeira da poderosa organização paramilitar Hashd al-Shaabi (Forças de Mobilização Popular, PMF, uma organização que junta várias milícias xiitas no Iraque), a multidão juntou-se em torno do santuário xiita de Kadhimiyya em Bagdad para prestar homenagem aos mortos. “Estamos aqui para chorar as mortes destes bravos combatentes, Soleimani e Muhandis”, afirmou à Al-Jazeera Amjad Hamoud, de 34 anos, que disse ser membro das PMF. “Sacrificaram ambos as suas vidas pelo bem dos xiitas e pelo bem do Iraque”, acrescentou.

A procissão fúnebre seguiu de carro para a cidade santa de Kerbala, para terminar em Najaf, outra cidade santa, onde Muhandis e outras vítimas do ataque norte-americano serão enterrados. O corpo de Soleimani foi levado para outra cidade santa xiita, mas no Irão: Mashhad. Dali segue para a sua terra natal de Kerman e finalmente chegará a Teerão, onde a cerimónia do enterro, na terça-feira, será presidida pelo ayatollah Khamenei, o Líder Supremo do regime iraniano - uma honra rara.

“O maior risco para os EUA pode nem ser a resposta do Irão”, diz Trita Parsi. “Outros elementos, que escapam ao controlo iraniano, podem começar a atacar os EUA. Mesmo que Washington e Teerão procurem acalmar as tensões, podem não conseguir garantir que outros continuem a juntar lenha à fogueira”, prevê.

É de prever um crescendo de hostilidades. “Trump fala em acabar com as guerras intermináveis e deixar o Médio Oriente. Na realidade, por ter iniciado outra guerra interminável e impossível de ganhar, garantindo que a América continuará presa no Médio Oriente durante as próximas décadas”, conclui Trita Parsi.