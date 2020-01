Reino Unido: Quatro gerações juntas num retrato real

O Palácio de Buckingham tornou público uma fotografia de Isabel II com o filho Carlos, o neto William e o bisneto George. Ou seja, com os seus sucessores, os futuros monarcas. O retrato oficial serve para marcar o início de 2020 e é o segundo que a família real britânica torna público.

Na imagem, da autoria do fotógrafo Ranald Mackechnie, feita na Sala do Trono no Palácio de Buckingham, em Londres, em Dezembro, a rainha de 93 anos enverga um vestido branco e não esquece a sua mala, uma imagem de marca de Isabel II, pendurada no braço.

A rodeá-la estão Carlos, príncipe de Gales, 71 anos, o primeiro na linha de sucessão ao trono; William, duque de Cambridge, 37 anos, o segundo; e o príncipe George, 6 anos, o terceiro na linha de sucessão. Depois deste, estão os seus irmãos e em sexta posição está Harry, irmão de William.

A fotografia foi tirada no mesmo dia, 18 de Dezembro, em que a rainha e os seus sucessores foram fotografados a fazer um pudim de Natal, no palácio.

Em 2016, Ranald Mackechnie fez a primeira fotografia oficial, por altura dos 90 anos de Isabel II, imagem essa que foi usada em selos comemorativos.

Recorde-se que no tradicional discurso de Natal, a rainha foi filmada no castelo de Windsor e, em cima da sua secretária tinha os retratos do pai, Jorge VI; do marido Filipe; do filho com a segunda mulher, Camilla; e do neto com a mulher Kate e os seus três filhos, George, Charlotte e Louis.