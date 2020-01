Isabel dos Santos muda-se para o Dubai e está cada vez mais longe de Angola

A empresária angolana Isabel dos Santos mudou a sua residência para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, avança o jornal Expresso neste sábado. Os Emirados Árabes Unidos são um paraíso fiscal que não taxa rendimentos singulares e das empresas. A filha do antigo presidente de Angola mantém ainda estruturas em Malta e Holanda.

Com cidadania russa, Isabel dos Santos está cada vez mais afastada de Angola, onde diz estar a ser alvo de uma “perseguição política”. Esta semana, a empresária viu o Tribunal Provincial de Luanda decretar o arresto de activos e contas bancárias de Isabel dos Santos, do seu marido Sindika Dokolo e do português Mário Filipe da Silva.

Luanda acusa os três de “ocultar património obtido às custas do Estado” e afirma que a filha do antigo Presidente de Angola, “por intermédio do seu sócio Leopoldino Fragoso do Nascimento, está a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia, tendo a Polícia Judiciária portuguesa interceptado uma transferência de dez milhões de euros que se destinava à Rússia”, segundo se lê no despacho do tribunal a que o PÚBLICO teve acesso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em respostas ao PÚBLICO, Isabel dos Santos diz que o arresto de bens em Angola abrange “um património superior a dois mil milhões de euros”, pelo que satisfaz, em excesso, a medida preventiva requerida”.

Através de um vídeo divulgado em directo no Instagram, onde respondeu a algumas questões dos seus seguidores, Isabel dos Santos afirmou ter sido “apanhada de surpresa” pelo arresto de bens e que não lhe foi dada a oportunidade de se defender.