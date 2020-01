Crédito Agrícola vendeu imóvel a mãe de gestor da equipa de Licínio Pina

Auditora EY considerou que Sérgio Frade não deveria ter participado na reunião que aprovou a venda de um activo do banco a empresa gerida pela sua mãe, Gracinda Raposo. Banco de Portugal não considerou haver conflito de interesses, mantendo a idoneidade a este membro da equipa de Licínio Pina. A contratação da sua mulher também passou no crivo do supervisor.