Portugal impõe-se à Rússia na preparação para o Euro

A selecção portuguesa de andebol recuperou neste sábado de uma entrada em falso e conseguiu impor-se por 27-25, frente à Rússia, no segundo jogo do Torneio Internacional de Espanha, que serve de preparação para a fase final do Euro 2020.

A Rússia iniciou de forma imparável o encontro disputado em Torrelavega e rapidamente chegou a uma vantagem de 0-5, mas Portugal recuperou ainda durante a primeira parte, muito por força dos sete golos sem resposta que marcou antes do intervalo, ao qual chegou já a vencer por 13-11.

A equipa das “quinas” manteve-se na liderança durante a segunda parte (chegando a dispor de quatro golos de vantagem em várias ocasiões) e só na parte final permitiu a aproximação dos russos, que, no entanto, não foram além da igualdade, a última das quais a 25-25, antes de Portugal marcar por duas vezes e fixar o resultado.

Portugal actuou com elevado sentido colectivo, tendo marcado por intermédio de 14 dos 15 jogadores de campo (apenas Tiago Rocha ficou em “branco"), com Alexis Borges, João Ferraz, Miguel Martins, Rui Silva e André Gomes a assumirem-se como os mais produtivos, com três golos cada.

A formação liderada pelo seleccionador Paulo Pereira, que na primeira jornada tinha perdido com a Espanha por 30-25, encerra a participação na prova no domingo, frente à Polónia, derrotada na estreia pela Rússia, também por 30-25.

Após 14 anos de ausência, Portugal qualificou-se para o Europeu (competição em que tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia) ao terminar no segundo lugar do Grupo 6 de apuramento, atrás da França, medalha de bronze no último Mundial.

Portugal estreia-se no Euro 2020 a 10 de Janeiro, precisamente frente à França, num Grupo D que se disputa em Trondheim, na Noruega.