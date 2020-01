Djokovic e Nadal iniciam a época em grande forma

Os dois melhores tenistas do mundo estrearam-se na ATP Cup e lideraram as respectivas selecções à primeira vitória na fase de grupos. Rafael Nadal e Novak Djokovic não só venceram em dois sets como mostraram estar em forma neste início de época.

Em Brisbane, Djokovic celebrou mesmo como se tivesse vencido uma final importante, mas foi a qualidade da exibição, diante de Kevin Anderson (91.º), e a garantia da vitória sobre a África do Sul que o deixaram bastante contente. “Penso que foi um encontro de abertura da época fantástico. Fiquei surpreendido e estou muito agradecido aos fãs que vieram”, explicou Djokovic, após o triunfo por 7-6 (7/5), 7-6 (8/6).

O número dois do ranking partiu melhor e liderou o set inicial, por 4-1, diante de Anderson, que voltou à competição depois de uma paragem desde 5 de Julho. Depois de o sul-africano igualar (4-4), não se registaram mais breaks, mas nos tie-breaks Djokovic fez a diferença.

Antes, Dusan Lajovic (34.º) tinha derrotado o jovem gigante (1,93m) Lloyd Harris (99.º), por 3-6, 7-6 (7/4) e 6-3. A fechar, o par Nikola Cacic/Viktor Troicki fixou a vitória em 3-0.

Em Perth, a Espanha bateu a Geórgia, por 3-0. Nos singulares, Nadal venceu Nikoloz Basilashvili (26.º), por 6-3, 7-5, depois de Roberto Bautista Agut (31.º) ter despachado Aleksandre Metreveli (678.º), com um duplo 6-0. Ainda no Grupo B, o Japão triunfou diante do Uruguai, por 3-0.

No Grupo A, Gael Monfils (10.º) e Benoit Paire (24.º) derrotaram, respectivamente, Cristian Garin (33.º) e Nicolas Jarry (77.º), para garantir o triunfo (2-1) da França sobre o Chile.

Pior estreia teve o austríaco Dominic Thiem (4.º), que cedeu diante do croata Borna Coric (24.º) em três sets: 7-6 (4), 2-6 e 6-3. Antes, Marin Cilic (39.º) já tinha superado Denis Novak (108.º), por 6-7 (4/7), 6-4 e 6-4.