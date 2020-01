Courtois e Varane salvam Real Madrid, Paulo Oliveira é expulso

Numa curta viagem até ao terreno do Getafe, o Real Madrid regressou aos triunfos – depois de três empates –, em jogo da ronda 19 da Liga espanhola. Com a vitória por 0-3, neste sábado, a equipa de Zidane subiu, à condição, à liderança da tabela, com 40 pontos, mais um do que o Barcelona, que ainda tem derby catalão, frente ao Espanyol. Já o Getafe permitiu a ultrapassagem do Valência na luta pela Europa e termina a primeira volta do campeonato fora da zona de qualificação europeia.

O primeiro golo do Real – desfalcado pelas ausências de Ramos, Marcelo, Hazard ou Asensio – chegou aos 34 minutos, num lance confuso em que Varane saltou com Soria, guarda-redes do Getafe. Varane e o Real festejaram um golo que foi atribuído ao guarda-redes adversário.

O central francês – que fez dupla com Militão – não ficou com os louros do primeiro golo, mas ficou com os do segundo. Aos 53’, um lance semelhante ao anterior permitiu a Varane cabecear no centro da área, após cruzamento de Kroos.

Modric fechou a contagem aos 90+6’, num contra-ataque, selando um resultado algo pesado para uma equipa do Getafe que somou várias oportunidades de golo, algumas delas claras. Valeu Courtois, que salvou várias vezes a equipa de Zidane.

Paulo Oliveira expulso

Ainda em Espanha, destaque para a expulsão do central português Paulo Oliveira. O Eibar perdeu frente ao Valência, por 1-0 (marcou Gómez), um resultado que pode deixar a equipa apenas dois pontos acima da zona de descida, no final da jornada.

Gonçalo Guedes não foi utilizado no Valência, devido a lesão, e o ex-Benfica Garay não saiu do banco, mas Rodrigo e Wass (fez a assistência para o golo), também ex-jogadores dos “encarnados”, foram titulares. Paulo Oliveira foi expulso aos 90+1’, vendo o segundo amarelo.