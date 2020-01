Campeão em título, Xander Schauffele na frente

Com uma segunda volta de 68 pancadas, 5 abaixo do Par 73, para um total de 137 (-7), Xander Schauffele descolou do sexteto dos quintos classificados rumo ao primeiro lugar isolado no Sentry Tournament of Champions – de que é o campeão em título – que decorre no The Plantation Course at Kapalua, na ilha de Maui, Havai.

Com chuva e rajadas de vento perto que chegaram perto dos 50 km/h, o desafio foi mais pesado do que na véspera, o que só vem dar mais valor ao excelente score de Schauffele, apenas um dos quatro na casa das 60, entre os 34 participantes no primeiro torneio do ano no PGA Tour, reservado aos vencedores do ano civil de 2019.

Patrick Reed foi quem voou mais alto: 66. Está empatado no segundo lugar com o jovem chileno Joaquin Niemann, ambos com 138 (-8). Niemann perdeu a liderança ao acrescentar um 72 ao 66 inaugural. Rickie Fowler é quarto com 139 (68-71) e, a completar o top-5, com 140 (-6), estão Patrick Cantlay (69-71) e Justin Thomas (67-73), vencedor em 2017.

“Um dia de ajustamento, foi assim que vi este dia, e estou contente por saído na frente”, disse Schauffele, que o ano passado venceu com uma volta final de 62 (-11), um resultado que, perante estas condições climatéricas e num campo remodelado para mais difícil, parece inviável na edição corrente.

“Para além de parecer o mesmo e de ter vista para Molokai [a quinta maior ilha do Havai], muito diferente”, considerou. “Estamos na mesma propriedade, mas na maioria das vezes não há memória a que possa recorrer quando se trata de fazer um putt ou bater um shot bump-and-run em determinado buraco, já que os layouts dos greens estão muito diferentes.”

Sem qualquer pancada perdida para o Par nos primeiros 36 buracos, Schauffele procura tornar-se o primeiro jogador a revalidar o título no Torneio dos campeões desde o australiano Geoff Ogilvy em 2010.

Neste sábado, com transmissão em directo no Eurosport 2 a partir das 21h, Schauffele e Reed jogam juntos na última parelha do dia, antecedidos de Joaquin Niemann/Rickie Fowler.

