Bruno Lage passa o aniversário em Guimarães

Dia 3 de Janeiro apresentado, dia 4 primeiro treino, dia 6 o primeiro jogo. Assim foram os primeiros dias de 2019 para Bruno Lage, designado como o sucessor imediato de Rui Vitória no comando técnico do Benfica. Era para ser um interino, mas os resultados saíram melhor que a encomenda. E, assim, chegamos aos primeiros dias de 2020, com Bruno Lage firme no lugar (tem contrato, recentemente renovado, até 2024) e pronto para mais um jogo, o seu 57.º como treinador do Benfica. Os “encarnados” entram no novo ano com uma sempre difícil viagem ao Minho para defrontar o Vitória de Guimarães (20h30, SPTV1), em jogo da 15.ª jornada da Liga portuguesa, a mesma jornada em que há clássico em Alvalade entre Sporting e FC Porto.

Será no D. Afonso Henriques que Bruno Lage cumpre um campeonato completo como treinador do Benfica. Será o 34.º jogo na Liga portuguesa para o técnico de Setúbal e os números nos 33 jogos anteriores mostram que, com ele, o Benfica praticamente não perde pontos – apenas cinco pontos perdidos, num empate (2-2) da época passada com o Belenenses SAD, e numa derrota (0-2) esta época, em casa frente ao FC Porto. Mas uma das vitórias mais difíceis da era Lage aconteceu, precisamente, no relvado do Afonso Henriques, na 18.ª jornada da época passada, um 0-1 cortesia de Seferovic aos 81’, num jogo em que os vimaranenses, então orientados por Luís Castro, foram dominadores durante largos períodos.

Mesmo cumprindo um ano à frente da equipa, Bruno Lage rejeita que seja um momento de fazer balanços. “Já foi feito várias vezes. Fazer um ano quando se inicia um ano é fechar aquele que passou. Mudou muita coisa, mas não a mentalidade”, apontou Lage, mais preocupado com o recomeço da actividade depois do período das festas e logo contra um adversário difícil: “É um recomeço difícil, jogar contra o Vitória depois da paragem. Estar sem treinar pode condicionar, mas pelo nosso regresso no dia 28, acredito que a equipa está concentrada e motivada para voltar às boas exibições e vitórias.”

O Benfica entra para esta jornada destacado na frente (39 pontos) e com a possibilidade de se distanciar ainda mais de FC Porto (34) e Sporting (26), que seguem nas posições imediatas e que se defrontam no dia seguinte em Alvalade. Como é habitual com qualquer treinador questionado sobre quem quer que ganhe um jogo entre rivais, Lage diz que a única escolha que vai fazer é “a melhor equipa para amanhã”. E esta deslocação ao Minho ainda não terá Julian Weigl, contratado ao Borússia Dortmund por 20 milhões de euros e oficializado há dois dias. Lage diz que a contratação do médio internacional alemão não quer dizer que vá deixar de apostar em jovens da formação, destacando Weigl como um “médio com enorme capacidade de construção” e que vai dar “muitas soluções para aquela posição”.

Do lado do Vitória, o técnico Ivo Vieira quer entrar no novo ano da mesma forma como passou o último mês de 2019, invicto. A formação vimaranense passou pelo apertado calendário de Dezembro (seis jogos em três semanas) com distinção, com quatro vitórias e dois empates e está perto do quarto lugar – o Famalicão tem 24 pontos, o Vitória tem 21. “O que nos move é somar três pontos, é isso que nos move”, garante o técnico madeirense, referindo que a sua estratégia passa por manter a posse de bola mais possível: “Vamos ter de ter muita bola, não sei se tanta como o Benfica, mas tem de ser esse o objectivo para ferir a sua organização defensiva.”