Benfica com vitória arrancada a ferros em Guimarães

O Benfica alcançou neste sábado, em Guimarães, a 14.ª vitória em 15 jogos no campeonato e consolidou a liderança da prova, na véspera do clássico que vai opor o Sporting ao FC Porto. No Estádio D. Afonso Henriques, os “encarnados” sofreram mas somaram três pontos, graças a um triunfo por 0-1 sobre o Vitória.

O momento que decidiu o jogo aconteceu aos 23’, na sequência da melhor jogada colectiva do Benfica. Cervi arrancou em diagonal, Chiquinho libertou para Pizzi e o melhor marcador do campeonato devolveu para Cervi, já na área, rematar cruzado para as redes.

Ainda na primeira parte, o Vitória reclamou um penálti por possível falta de Rúben Dias sobre Davidson e, na segunda, esteve perto do empate depois de um remate de Lucas Evangelista, que Vlachodimos travou depois de ter cometido um erro.

Apesar da pressão tremenda dos vimaranenses, o Benfica resistiu e conquistou 42.º ponto na prova, ficando provisoriamente com sete de vantagem sobre o FC Porto.