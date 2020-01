Barcelona tropeça no derby frente ao último classificado

O jogo esteve “encalhado”, o Barcelona deu a volta, mas, perto do final, viu mesmo ser confirmado o “tropeção”. O derby da Catalunha, entre Barcelona e Espanyol, terminou empatado a dois golos, neste sábado, um resultado que permite à equipa de Valverde regressar à liderança da tabela, mas perder parte da vantagem que tinha para o Real Madrid. Já o Espanyol continua afundado no último lugar.

Este derby de Barcelona foi um jogo de sentido único. O líder do campeonato, com Nélson Semedo no “onze”, teve mais de 75% de posse de bola e o Espanyol pouco conseguiu jogar. Mas nem precisou de o fazer para, durante vários minutos, assustar o líder do campeonato. Aos 23’, a equipa da casa adiantou-se num lance em que Roca bateu um livre e David López, sem marcação, desviou de cabeça, já dentro da área, ainda longe da baliza. Ter Stegen, com jogadores à frente, não conseguiu ser eficaz na defesa.

Na segunda parte, já depois de ter enviado uma bola ao poste, Luis Suárez beneficiou de uma falha de marcação – algo que também já tinha acontecido no golo adversário –, desta feita em jogo corrido. Alba cruzou na direita e o central Bernardo, com dois jogadores para marcar e descoordenado com o companheiro Naldo, escolheu deixar Suárez livre de marcação. O uruguaio aproveitou e finalizou o bom passe de Alba.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Menos de dez minutos depois, foi a vez de Suárez criar a jogada. O avançado driblou na área e “picou” para Vidal finalizar de cabeça, ao segundo poste. Grande assistência de Suárez, que ainda falhou duas oportunidades isolado, aos 65’ (depois de Messi driblar cinco jogadores) e 87’. Uma estatística da ESPN reporta que os últimos dez golos do Barcelona tiveram participação directa do uruguaio: em quatro marcou o golo, nos outros seis fez a assistência.

Aos 75 minutos começou a ruína do Barcelona. Frenkie de Jong foi expulso, por duplo amarelo, ambos por parar contra-ataques do Espanyol, e o Barcelona começou a baixar as linhas. Aproveitou o goleador chinês Wu Lei, recém-entrado, que fez um bom golo, num remate cruzado.

O resultado não espelha o que se passou em campo, mas penaliza o erro do jovem de Jong, que deitou tudo a perder.