Cinemas recuperam espectadores em Portugal e O Rei Leão destrona Avatar nos mais vistos

Dez anos depois, o ranking nacional dos filmes mais vistos tem um novo rei em Portugal. Avatar, de James Cameron, foi destronado pela nova versão de O Rei Leão estreada em 2019, que se tornou assim no filme mais popular e mais rentável em Portugal desde 2004, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). As contas de 2019 ainda não estão fechadas, mas os cálculos feitos pelo PÚBLICO indicam que mais de 700 mil portugueses regressaram aos cinemas em 2019, mais um ano de recuperação das bilheteiras no país.

